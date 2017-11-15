От гриппа привили 42,3 процента жителей Рязанской области

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 ноября на территории области отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В основной массе циркулировали респираторные вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус). Более 70 процентов заболевших – дети до 17 лет.

В ходе прививочной кампании этого года было привито 42,3 процента жителей региона. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют принимать профилактические меры против ОРВИ и гриппа: правильно питаться, закаливаться, по возможности не посещать места массового скопления людей, не контактировать с больными людьми.