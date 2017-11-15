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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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От гриппа привили 42,3 процента жителей Рязанской области

11:12 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 ноября на территории области отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В основной массе циркулировали респираторные вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус). Более 70 процентов заболевших – дети до 17 лет.

В ходе прививочной кампании этого года было привито 42,3 процента жителей региона. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют принимать профилактические меры против ОРВИ и гриппа: правильно питаться, закаливаться, по возможности не посещать места массового скопления людей, не контактировать с больными людьми.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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