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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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На прошлой неделе в Рязани на карантин по гриппу закрыли 7 классов

11:14 / Здоровье

Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, в настоящее время заболеваемость респираторными инфекциями, включая ОРВИ, грипп, внебольничными пневмониями носит сезонный характер. Показатели заболеваемости не превышают пороговые значения. На прошедшей неделе приостанавливался учебный процесс в 7 классах 5 школ Рязани в связи с регистрацией случаев ОВРИ и внебольничных пневмоний.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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