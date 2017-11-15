На прошлой неделе в Рязани на карантин по гриппу закрыли 7 классов

Об этом сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, в настоящее время заболеваемость респираторными инфекциями, включая ОРВИ, грипп, внебольничными пневмониями носит сезонный характер. Показатели заболеваемости не превышают пороговые значения. На прошедшей неделе приостанавливался учебный процесс в 7 классах 5 школ Рязани в связи с регистрацией случаев ОВРИ и внебольничных пневмоний.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.