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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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В Рязани откроется выставка живописи Александра Трухина

11:16 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, 24 ноября в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка произведений члена Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Александра Трухина.

Александр Трухин родился в 1967 году в городе Сасово Рязанской области, где проживает до сих пор. В 1986 году окончил Рязанское художественное училище имени Г.К. Вагнера. С 1988 до 1996 года преподавал в Сасовской детской художественной школе (к педагогической деятельности вернулся после долгого перерыва в 2013 году). Первые персональные выставки состоялись в Сасовском краеведческом музее (1993) и в Рязанском музее молодежного движения (1996). Александр Трухин – постоянный участник областных выставок, его картины экспонировались на региональных и всероссийских показах, а также за рубежом: во Франции (2002, 2004) и в Германии (2005, персональная выставка в городе Мюнстере). Произведения художника находятся в музеях Рязанской области, в частных коллекциях России, Франции, Германии, США, Италии, Японии, Польши, Хорватии, Финляндии, Южной Кореи.

Основная тема творчества Трухина – его малая родина Сасовский район. Художник изображает отдаленные, порой непримечательные уголки природы Рязанского края, маленькие провинциальные города, которые больше напоминают села.

На выставке, посвященной 50-летию художника, представлено около 40 живописных работ. Это выполненные в разные годы многочисленные пейзажи, дополненные портретами и натюрмортами художника.

Выставка будет работать до 19 декабря.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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