Рязанцам сообщают: 128 лет назад 22-летняя журналистка отправилась в кругосветку, соревнуясь с героем романа Жюля Верна

Бойкая 22-летняя журналистка Нелли Блай (настоящее имя Элизабет Кокрейн, 1864–1922), репортер нью-йоркской газеты «Нью-Йорк уорлд», задалась целью побить рекорд героя романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». Даже повторить такое фантастическое по тем временам достижение казалось неслыханной дерзостью, но Нелли Блай превысила его, объехав Землю вокруг за 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд. Используя самые обычные средства связи и виды транспорта, она 14 ноября 1889 года устремилась по маршруту: Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк. Спонсировала столь необычный вояж редакция газеты, издатель которой Джозеф Пулитцер привнес в американскую прессу идеи так называемого «нового, эффектного журнализма». Пулитцер разглядел во внешне неприметной журналистке недюжинные способности репортера, оценил ее бьющую через край энергию и настойчивость. Кругосветное путешествие, задуманное Нелли Блай, обещало стать остросюжетным, и ему была сделана громкая реклама. Журналистка горела желанием по пути лично повидаться с самим писателем и, что не менее важно, привлечь как можно больше внимания к своему марш-броску. Весь англоязычный мир следил за ее путешествием, газеты вопрошали: «Побьет ли Нелли Блай рекорд Филеаса Фогга?». Когда Жюль Верн получил предупреждающую телеграмму с короткой подписью «Блай», он и представить себе не мог, что претендентом на побитие рекорда Филеаса Фогга окажется хрупкая девушка. Но с какой бы иронией поначалу ни отнесся к ее геройству знаменитый фантаст, веривший, однако, в неограниченные возможности человека, его чрезвычайно захватило продолжение этого марафона. Между тем за время путешествия журналистки роман «Вокруг света за 80 дней», с момента первого выхода которого прошло 17 лет, был несколько раз переиздан, а тираж газеты «Нью-Йорк уорлд» резко возрос. Финишировала Блай 25 января 1890 года. Экипаж, посланный за девушкой на вокзал, доставил журналистку в редакцию газеты «Нью-Йорк уорлд», где и была зафиксирована продолжительность кругосветки с точностью до секунд и объявлен ее результат: рекорд Филеаса Фогга побит! Это был звездный час Нелли Блай. В ее адрес и в адрес газеты потоком шли поздравительные телеграммы. И самой драгоценной среди них оказалась такая: «Я не сомневался в успехе Нелли Блай. Она доказала свое упорство и мужество. Ура в ее честь! Жюль Верн».

Источник: www.calend.ru