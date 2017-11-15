В Рязанской области осужденный пытался подкупить сотрудника колонии

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по поступившим из регионального управления ФСБ России материалам возбуждено уголовное дело в отношении осужденного, отбывающего наказание в одной из рязанских исправительных колоний. Мужчину подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По данным следствия, в 2006 году мужчину осудили на 15 лет лишения свободы за совершение убийства. Наказание он отбывал в одной из исправительных колоний, расположенных в Скопинском районе. В августе этого года он предложил сотруднику колонии за взятку в размере 40 тысяч рублей пронести на режимную территорию наркотики. Сотрудник колонии сообщил об этом факте в правоохранительные органы. 28 августа в Рязани знакомая осужденного передала должностному лицу колонии денежные средства, которые он добровольно выдал сотрудникам УФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.