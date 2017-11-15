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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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В Рязани пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского танца «ЁЖ»

11:31 / Культура

Он состоится 25 ноября в Рязани во Дворце культуры «Приокский». В фестивале примут участие дети в возрасте от 4 до 16 лет (младшая группа – 4-8 лет, средняя группа – 9-13 лет, старшая группа – 14-16 лет). Они выступят в номинациях: Street Show (постановочный номер с использованием любых стилей, относящихся к street dance), народный танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец (хореография с элементами акробатики и гимнастики), а также современный танец.

Конкурсанты смогут выступить сольно, дуэтом, или собрать целую команду. Начало в 14.00

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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