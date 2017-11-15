В Рязани пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского танца «ЁЖ»

Он состоится 25 ноября в Рязани во Дворце культуры «Приокский». В фестивале примут участие дети в возрасте от 4 до 16 лет (младшая группа – 4-8 лет, средняя группа – 9-13 лет, старшая группа – 14-16 лет). Они выступят в номинациях: Street Show (постановочный номер с использованием любых стилей, относящихся к street dance), народный танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец (хореография с элементами акробатики и гимнастики), а также современный танец.

Конкурсанты смогут выступить сольно, дуэтом, или собрать целую команду. Начало в 14.00