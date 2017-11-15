Рязанцам напоминают: завтра Всероссийский день призывника

Всероссийский день призывника отмечается в нашей стране ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года. Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», в рамках призыва юноши обязаны явиться на медицинское освидетельствование, на заседание призывной комиссии и в военный комиссариат, откуда они отправятся к месту прохождения военной службы. До 2008 года срок службы призывников составлял 2 года, но с 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат 1 год. В этот день в ряде российских городов, особенно, где есть воинские формирования и части, сотрудники военкоматов для призывников устраивают праздники, встречи с ветеранами, экскурсии в воинские части. В этот день родители призывников получают консультации, а перед будущими солдатами выступают бойцы спецподразделений и проходят парадные смотры войск.

Источник: www.calend.ru