В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок

Специализированным следственным отделением по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по области устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 12 сентября этого года в 15.00 в Рязани. Автомобиль «NISSAN X-TRAIL», следуя по асфальтированному покрытию, проходящему вдоль фасада домов 72-76 по улице Затинная, напротив подъезда №2 этого дома сбил 6-летнюю девочку, которая вышла из подъезда. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10 «а», каб. 212 или телефону: 25-65-59.