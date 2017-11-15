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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Рязаньстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в регионе

11:58 / Общество

По данным ведомства, за январь-сентябрь этого года самые высокие зарплаты были у работников нефтяной отрасли – работники здесь получали 76 тысяч 948 рублей. Чуть меньше зарплата – у работников трубопроводного транспорта, которые получают 64 тысяч 305 рублей. На третьем месте – научные сотрудники. Зарплата в сфере научных разработок составила более 56 тысяч рублей. Меньше всего получают работники водного транспорта, специалисты в области обработки древесины, а также курьеры и почтовые работники – их зарплаты, по данным Рязаньстата, чуть более 13 тысяч рублей.

В целом, средняя заработная плата по области составила за январь-сентябрь этого года 28 тысяч 457,2 рубля. По сравнению с прошлым годом она выросла на 7,1 процента. Размер реально начисленной платы увеличился на 2,1 процента, – уточняется в сообщении Рязаньстата.

Источник: сайт Транспорт Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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