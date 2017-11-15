Жительница Рязанской области незаконно получала «чернобыльские» льготы на себя и детей

Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, в Кораблинским районе рассмотрели уголовное дело в отношении женщины, совершившей мошенничество при получении выплат в крупном размере (ч.3 ст.159.2 УК РФ).

Судом установлено, что женщина вместе со своими малолетними детьми была зарегистрирована в одном из населенных пунктов Кораблинского района Рязанской области, отнесенном к зоне с льготным социально-экономическим статусом. Она и ее дети получали социальные выплаты согласно закону «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В 2012 году подсудимая переехала в другой населенный пункт, не относящийся к зоне с льготным социально-экономическим статусом, а необходимые ведомства о смене своего места жительства не уведомила. Предоставляя недостоверные сведения о месте своего фактического проживания, женщина на протяжении долгого времени обращалась в региональное отделение Пенсионного фонда и Министерство социальной защиты населения области с заявлениями о назначении ей и её малолетним детям ежемесячных пособий и выплат за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Всего она незаконно получила более 565 тысяч рублей.

Кораблинский районный суд Рязанской области признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того ей придется возместить ущерб, причиненный преступлением. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.