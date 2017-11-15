Сборная России с игроками главной хоккейной команды Рязанской области в зарубежном турне по Канаде уступила хозяевам в четвертом матче

Шестиматчевую суперсерию CIBC CANADA Russia Sepies в составе сборной России проводят игроки ХК «Рязань» защитник Александр Калинин и форвард Иван Романов, командированные в нашу команду клубом-партнером КХЛ ярославским «Локомотивом».

В четвертой игре нам противостояла сборная хоккейной лиги Онтарио. Хозяева победили –4:2, счет в серии сравнялся – 2:2. Напомним, в первом матче россияне уступили (1:7), во втором и третьем поединках одержали победы – 4:3 и 5:2. Впереди у нашей дружины – еще два матча с канадскими юниорскими командами.