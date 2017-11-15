23:46 МСК
Среда
15 / 11 / 2017
Выпуск № 197 (5484)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
167

Сборная России с игроками главной хоккейной команды Рязанской области в зарубежном турне по Канаде уступила хозяевам в четвертом матче

11:59 / Спорт

Шестиматчевую суперсерию CIBC CANADA Russia Sepies в составе сборной России проводят игроки ХК «Рязань» защитник Александр Калинин и форвард Иван Романов, командированные в нашу команду клубом-партнером КХЛ ярославским «Локомотивом».

В четвертой игре нам противостояла сборная хоккейной лиги Онтарио. Хозяева победили –4:2, счет в серии сравнялся – 2:2. Напомним, в первом матче россияне уступили (1:7), во втором и третьем поединках одержали победы – 4:3 и 5:2. Впереди у нашей дружины – еще два матча с канадскими юниорскими командами.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Спортивный курьер

Для детей и взрослых

Рязанские дзюдоисты завоевали пять медалей Открытого первенства в Московской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:13
Семь спектаклей представят артисты различных театров на рязанской сцене в рамках II международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной»
17:29
В Рязани временно закроют движение в районе железнодорожного переезда на Куйбышевском шоссе
17:27
Рязанские снайперы оказались самыми меткими на турнире подразделений специального назначения ФСИН России ЦФО
17:12
В Рязани один из частных перевозчиков обновит автопарк автобусами большей вместимости
17:10
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день философии
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы