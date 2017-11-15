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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Главный тренер покинул ХК «Рязань»

12:01 / Спорт

Вчера ХК «Рязань» и главный тренер Мисхат Фахрутдинов расторгли контракт по взаимной договоренности, сообщает пресс-служба рязанского клуба. Наставник возглавил ХК «Рязань» 19 октября, сменив на посту главного тренера Игоря Жилинского. Под руководством Мисхата Кашафутдиновича «горожане» провели 8 матчей (4 дома и 4 на выезде), набрав 11 очков: одержав четыре победы (одну в овертайме) и столько же раз потерпев поражения, при разнице шайб 19:23.

Сегодня, 14 ноября, ХК «Рязань» покинет помощник Фахрутдинова Руслан Ревякин. В настоящее время ХК «Рязань» ведет переговоры по приглашению нового главного тренера, который был бы способен выполнить стоящую на сезон задачу и вывести команду в плей-офф.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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