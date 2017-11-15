В первенстве по мини-футболу среди команд предприятий города Рязани развернулась нешуточная борьба за лидерство

В четвертом туре матчи завершились так: «Рязанский радиозавод» – «ГРПЗ» – 0:6, «Ново-Рязанская ТЭЦ» – «Водоканал города Рязани» –3:1, «РНПК» – «Администрация города Рязани» –6:0. Лидируют идущие без потерь футболисты «РНПК», набравшие девять очков. По шесть набрали «Ново-Рязанская ТЭЦ» и «Администрация города Рязани». Четыре очка – в активе футболистов «ГРПЗ», но они провели на два матча меньше лидирующей тройки и в случае успеха в этих поединках вплотную приблизятся к первому месту.

Забив шесть голов, спор бомбардиров сейчас возглавляет Дмитрий Иешкин из команды «РНПК». На два мяча меньше в ворота соперников провели Аркадий Баранихин («ГРПЗ» и Алексей Рычков из «Ново-Рязанской ТЭЦ», по три гола – в активе Андрея Гришина («Администрация города Рязани»), Сергей Муратова из «Рязанского радоизавода» и Игоря Уралева («РНПК»).

В пятом туре 18 ноября играют «Водоканал города Рязани» – «РНПК», «ГРПЗ» – «Ново-Рязанская ТЭЦ» (начало обоих матчей – в 19.30), «РГРЭС» – «Рязанский радиозавод». Поединки проводятся в спорткомплексе «НИТИ». Семь команд играют в один круг. Матчи заключительного тура состоятся 2 декабря.