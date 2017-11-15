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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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От отравления угарным газом в Рязани погибла супружеская пара

12:02 / Происшествия
Возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, вечером 9 ноября этого года в одной из квартир жилого дома по улице Фирсова в Рязани были обнаружены тела 35-летнего мужчины и его 32-летней супруги. В результате судебно-медицинского исследования выяснилось, что смерть супружеской пары наступила из-за острого отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Специалисты устанавливают и допрашивают свидетелей, проводят экспертизу имеющегося в квартире газового оборудования. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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