От отравления угарным газом в Рязани погибла супружеская пара

Возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, вечером 9 ноября этого года в одной из квартир жилого дома по улице Фирсова в Рязани были обнаружены тела 35-летнего мужчины и его 32-летней супруги. В результате судебно-медицинского исследования выяснилось, что смерть супружеской пары наступила из-за острого отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Специалисты устанавливают и допрашивают свидетелей, проводят экспертизу имеющегося в квартире газового оборудования. Расследование уголовного дела продолжается.