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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Корпуса рязанского детского санатория памяти В.И.Ленина оборудованы новой мебелью

12:05 / Общество

Как сообщает сайт регионального минздрава, обновлены 4 игровые комнаты спальных корпусов рязанского детского санатории памяти В.И.Ленина. Мебель и игрушки были предоставлены благотворительным фондом «Детский мир», основанным группой компаний «Детский мир».

«Участие знаменитого своим вниманием к нуждам детей благотворительного фонда позволило не только оборудовать уютные и современные детские игровые комнаты, но и организовать праздник настоящей доброты», - рассказала главный врач санатория Елена Ермакова.

Кукольный волонтерский театр фонда представил находящимся в санатории детям интерактивные спектакли «Король Грязнуля» и «Как Иванушка невесту искал». Для маленьких пациентов гости привезли воздушные шары и подарки. В свою очередь ребята подарили артистам благодарственную стенгазету, кукол «Неразлучников» и прочитали стихи.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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