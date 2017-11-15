Корпуса рязанского детского санатория памяти В.И.Ленина оборудованы новой мебелью

Как сообщает сайт регионального минздрава, обновлены 4 игровые комнаты спальных корпусов рязанского детского санатории памяти В.И.Ленина. Мебель и игрушки были предоставлены благотворительным фондом «Детский мир», основанным группой компаний «Детский мир».

«Участие знаменитого своим вниманием к нуждам детей благотворительного фонда позволило не только оборудовать уютные и современные детские игровые комнаты, но и организовать праздник настоящей доброты», - рассказала главный врач санатория Елена Ермакова.

Кукольный волонтерский театр фонда представил находящимся в санатории детям интерактивные спектакли «Король Грязнуля» и «Как Иванушка невесту искал». Для маленьких пациентов гости привезли воздушные шары и подарки. В свою очередь ребята подарили артистам благодарственную стенгазету, кукол «Неразлучников» и прочитали стихи.