В Рязани установили мемориальную доску в память о посещении города императором Николаем ll

На здании железнодорожного вокзала Рязань-1 открыли мемориальную доску в память о посещении нашего города государем императором Николаем ll. Доска установлена по инициативе директора исторической библиотеки имени Святителя Феодорита Рязанского Игоря Горшкова при поддержке регионального правительства, администрации Рязани, РЖД, общественности.

В церемонии открытия доски приняла участие делегация Российского Императорского Дома во главе с Великой Княгиней Марией Владимировной.

Гостей приветствовал заместитель председателя правительства региона Сергей Филимонов.

– Во время визита в наш город императора Николая ll его встречали тысячи рязанцев. Для многих из них это событие стало настоящим праздником. Открытие доски – не только дань уважения, но и призыв ко всем нам помнить историю своей родины, чтобы быть настоящими защитниками отечества, – говорит Сергей Филимонов.

– Радостно, что в вашем городе много исторических памятников. Наши дети должны знать и любить свою историю. Как говорил государь император Николай ll, только любовь может победить зло, – говорит глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна.