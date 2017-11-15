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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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За сутки на дорогах Рязанской области произошло 32 ДТП

12:36 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 7 дорожно-транспортных происшествиях 1 человек погиб, 6 человек получили травмы. Еще в 25 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 9096 нарушений правил дорожного движения, задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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