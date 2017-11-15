Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 7 дорожно-транспортных происшествиях 1 человек погиб, 6 человек получили травмы. Еще в 25 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 9096 нарушений правил дорожного движения, задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 32 ДТП
12:36 14.11.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани установили мемориальную доску в память о посещении города императором Николаем ll
Корпуса рязанского детского санатория памяти В.И.Ленина оборудованы новой мебелью
Жительница Рязанской области незаконно получала «чернобыльские» льготы на себя и детей