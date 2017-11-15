Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 19.20 в районе дома № 1 по улице переулок Свердлова в Ряжске. Здесь 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» сбил двигавшегося по обочине в попутном направлении мужчину. В ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
В Рязанской области сбили пешехода
12:37 14.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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