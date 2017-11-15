В Рязанской области сбили пешехода

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 19.20 в районе дома № 1 по улице переулок Свердлова в Ряжске. Здесь 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» сбил двигавшегося по обочине в попутном направлении мужчину. В ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.