Главврач Рязанского областного кардиологического диспансера покинул свой пост

Приказом министерства здравоохранения Рязанской области от 9.11.2017 прекращен трудовой договор с главным врачом областного клинического кардиологического диспансера Дмитрием Романовичем Ракитой, информирует сайт регионального минздрава. Главврач оставил руководящую должность по собственному желанию.

Дмитрию Романовичу была вручена Почетная грамота министерства здравоохранения области за многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие регионального здравоохранения.

Исполняющим обязанности руководителя медицинской организации назначен заместитель главного врача Александр Данилов.