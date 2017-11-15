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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тверской области

12:39 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Тверской области. Его подозревают в оказании услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

По данным следствия, в начале октября этого года подозреваемый без соответствующего разрешения установил в городе Сасово передвижной аттракцион – карусель, не отвечающий требованиям безопасности жизни или здоровья. Вечером 11 октября в ходе эксплуатации одна из машинок карусели упала с аттракциона вместе с находившимся в ней 3-летним мальчиком. Ребенок получил ушиб мягких тканей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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