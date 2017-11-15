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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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В Рязанской области специалисты управления Роспотребнадзора контролируют вопросы организации питания детей в учреждениях образования

13:13 / Общество

Как сообщает сайт регионального ведомства, в области в этом учебном году в дошкольных образовательных организациях горячим питанием охвачено 100 процентов детей, в общеобразовательных организациях - 88,9 процента. Охват горячим питанием обучающихся начальных классов в общеобразовательных организациях составляет 98,8 процента.

Специалисты Роспотребнадзора в этом учебном году провели 73 проверки по вопросу организации питания детей в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования. Проверили и поставщиков, которые поставляют продукты питания в детские организованные коллективы.

За сентябрь – октябрь этого были исследованы 423 пробы готовых блюд и пищевых продуктов по микробиологическим показателям, из них 0,9 процента проб не отвечали гигиеническим нормативам. По санитарно-химическим показателям исследовано 367 проб и отмечено несоответствие гигиеническим нормативам в 1 проценте проб.

За нарушения санитарного законодательства при организации питания детей в организованных коллективах составлено 75 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 394 тысячи рублей. Нарушителям выдали 73 предписания по устранению выявленных нарушений, 73 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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