Школьников из поселка Листвянка Рязанской области приобщили к каратэ

Тренер-инструктор по каратэ, вице-президент Спортивного Союза стилевого каратэ Рязани, молодёжный руководитель отдела физической культуры и спорта Рязанского муниципального района Дмитрий Лялин побывал в гостях у учеников Листвянской средней школы. Дмитрий рассказал школьникам о прошедшем Всемирном фестивале молодёжи и студентов, на котором он смог побывать, а также о своих спортивных достижениях и возможностях развития в каратэ.

– Наша главная цель в данных встречах – пропагандировать правильное воспитание подрастающего поколения на основе здорового образа жизни, патриотизма, любви к Отечеству, межнациональной и межконфессиональной дружбы людей, – отметил Дмитрий. – Хотя в процессе воспитания могут быть разные убеждения по некоторым вопросам, но они не меняют сути. Цель остается общей. Я уверен, что мы движемся в правильном направлении и такие встречи полезны для молодого поколения.