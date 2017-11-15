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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Школьников из поселка Листвянка Рязанской области приобщили к каратэ

13:25 / Спорт
Школьников из поселка Листвянка Рязанской области приобщили к каратэ

Тренер-инструктор по каратэ, вице-президент Спортивного Союза стилевого каратэ Рязани, молодёжный руководитель отдела физической культуры и спорта Рязанского муниципального района Дмитрий Лялин побывал в гостях у учеников Листвянской средней школы. Дмитрий рассказал школьникам о прошедшем Всемирном фестивале молодёжи и студентов, на котором он смог побывать, а также о своих спортивных достижениях и возможностях развития в каратэ.

– Наша главная цель в данных встречах – пропагандировать правильное воспитание подрастающего поколения на основе здорового образа жизни, патриотизма, любви к Отечеству, межнациональной и межконфессиональной дружбы людей, – отметил Дмитрий. – Хотя в процессе воспитания могут быть разные убеждения по некоторым вопросам, но они не меняют сути. Цель остается общей. Я уверен, что мы движемся в правильном направлении и такие встречи полезны для молодого поколения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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