Рязанские аграрии обновляют парк сельхозтехники

Аграрии региона активно участвуют в лизинговых программах, что предусмотрено Соглашением между областным Правительством и АО «Росагролизинг». Этим летом документ был подписан губернатором Николаем Любимовым и руководителем компании Валерием Назаровым.

Соглашение предусматривает несколько направлений сотрудничества. Это, прежде всего, предоставление на выгодных условиях сельскохозяйственной техники, оборудования агропредприятиям и совместная работа по созданию условий для развития их производственного потенциала за счет технической и технологической модернизации. Как отмечает губернатор Николай Любимов, за счет реализации Соглашения расширяются возможности взаимодействия между регионом и АО «Росагролизинг». «Мы это делаем более централизованно, применяя новые формы работы», – подчеркивает глава региона Николай Любимов. В рамках Соглашения рязанские аграрии получили 32 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 133,91 млн. рублей.

Кроме того, для обновления парка сельхозтехники используются как собственные средства хозяйств, так и инвестиционные кредиты банков. Всего за 10 месяцев 2017 года рязанскими аграриями приобретено 238 сельхозмашин, в том числе тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, прицепное оборудование на сумму 981,4 млн. рублей. При покупке техники российского производства, в соответствии с Постановлением Правительства РФ, предусмотрена 15 процентов скидка. Ее общий объем составил 191,6 млн. рублей.

Источник: сайт правительства Рязанской области