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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Рязань проводила в последний путь Альберта Евдокимовича Слюсаря

15:01 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязань проводила в последний путь Альберта Евдокимовича Слюсаря
Фото: Дмитрий Осинин.

Церемония прощания с Героем Советского Союза, председателем Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, Почетным гражданином города Рязани, генерал-лейтенантом Альбертом Евдокимовичем Слюсарем прошла в музее истории воздушно-десантных войск.

Проститься с человеком, всю свою жизнь посвятившим ВДВ, прибыли его сослуживцы по Афганистану и боевым частям, которыми Альберту Евдокимовичу за годы службы довелось командовать. С 1984-го по 1995 годы он возглавлял Рязанское воздушно-десантное училище, выпускники которого прибыли на прощание со своим «батей» из разных городов страны. Тепло вспоминал о своем учителе и Герой России, глава Республики Ингушения Юнус-бек Евкуров.

Проститься с Почетным гражданином города Рязани пришли заместители председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева, Олег Булеков, Сергей Самохин и Сергей Филимонов, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, и.о. главы администрации города Рязани Сергей Карабасов, министр культуры и туризма области Виталий Попов, ректор РИРО Андрей Кашаев, родственники умершего, его сослуживцы и товарищи.

После панихиды траурная процессия прошла по улицам города – от музея истории ВДВ до Скорбященского мемориального комплекса. Похоронили Альберта Евдокимовича Слюсаря под залпы салюта рядом с ушедшими из жизни ранее женой и сыном.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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