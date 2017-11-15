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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Для людей пожилого возраста в Рязанской области проводят социальные экскурсии

16:02 / Общество

В соответствии с поручением губернатора области Николая Любимова, в регионе реализуются комплексные мероприятия, направленные на развитие социального туризма. В их числе проект «Прогулки по Рязани», разработанный для людей пожилого возраста. В его рамках организованы пешеходные экскурсионные маршруты по историческим улицам города с посещением одного из музеев: областного художественного музея имени И.П. Пожалостина, мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова, Рязанского кремля, либо музея путешественников.

По словам Николая Любимова, Рязанская область имеет большой культурный и рекреационный потенциал. «Мы будем максимально эффективно использовать эти мощные резервы, предстоит продолжить развитие всех видов туризма, в том числе социального, что важно для пожилых людей», – отмечает глава региона.

Как сообщает сайт правительства области, бесплатные экскурсии «Прогулки по Рязани» проводятся еженедельно по вторникам в течение ноября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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