Житель Рязани ограбил пенсионерку

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 55-летняя женщина, которая сообщила, что вернулась домой после недолгой отлучки и заметила, что у нее пропали ювелирные украшения и ноутбук. Следов взлома на двери и окнах видно не было.

Полицейские выяснили, что вместе с пенсионеркой проживал ее 32-летний родственник. Оперативники уголовного розыска установили, что ценности и электроника пропали после визита в квартиру двух незнакомцев. Родственник пенсионерки выпивал в одном из развлекательных заведений и познакомился там с молодым парнем и его спутницей. Рязанец пригласил новых знакомых к себе домой, чтобы продолжить банкет. Там после очередной дозы спиртного он заснул, а наутро не обнаружил в квартире ни гостей, ни ценностей.

Составив описание ценностей и уточнив марку ноутбука, полицейские начали розыск похищенного и вскоре узнали, что неизвестный продал ювелирные изделия, похожие на украденные. В ходе проверки оказалось, что эти вещи из пострадавшей квартиры. Установить личность продавца не составило труда, им оказался 24-летний житель Рязанской области. Ранее он был судим за кражу и дома появлялся редко, проживал у знакомых, постоянно меняя адреса. Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.