Жителя Рязанской области осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия

Как сообщает Рязанского областного суда, в Сараевском районе рассмотрели уголовное дело по обвинению жителя области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Судом установлено, что осенью 2001 года мужчина, находясь в деревне в Сараевском районе, нашел в земле обрез охотничьего ружья, забрал его и с тех пор хранил в своем доме. В феврале этого года оружие было обнаружено и изъято. Сараевский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением обязанностей не менять места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.