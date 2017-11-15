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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Жителя Рязанской области осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия

16:22 / Общество

Как сообщает Рязанского областного суда, в Сараевском районе рассмотрели уголовное дело по обвинению жителя области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Судом установлено, что осенью 2001 года мужчина, находясь в деревне в Сараевском районе, нашел в земле обрез охотничьего ружья, забрал его и с тех пор хранил в своем доме. В феврале этого года оружие было обнаружено и изъято. Сараевский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением обязанностей не менять места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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