23:47 МСК
Среда
15 / 11 / 2017
Выпуск № 197 (5484)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
134

В Рязани задержали наркосбытчика

16:44 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции заподозрили, что рязанец «бесконтактным» способом с помощью тайников-«закладок» и сети Интернет распространяет наркотики. Полицейским удалось пресечь попытку распространения наркотиков в тот момент, когда подозреваемый «закладывал» наркотические средства в очередной тайник. К попытке незаконного распространения синтетических наркотических средств бесконтактным способом оказался причастен 28-летний житель Рязани.

Полицейские выяснили, что молодой человек сделал еще четыре «закладки» в одном из районов Рязани. В них были обнаружены синтетические наркотические вещества общей массой свыше 33 граммов. Наркотические вещества изъяты.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Жителя Рязанской области осудили за незаконное хранение огнестрельного оружия

Житель Рязани ограбил пенсионерку

Для людей пожилого возраста в Рязанской области проводят социальные экскурсии

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:13
Семь спектаклей представят артисты различных театров на рязанской сцене в рамках II международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной»
17:29
В Рязани временно закроют движение в районе железнодорожного переезда на Куйбышевском шоссе
17:27
Рязанские снайперы оказались самыми меткими на турнире подразделений специального назначения ФСИН России ЦФО
17:12
В Рязани один из частных перевозчиков обновит автопарк автобусами большей вместимости
17:10
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день философии
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы