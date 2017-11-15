В Рязани задержали наркосбытчика

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции заподозрили, что рязанец «бесконтактным» способом с помощью тайников-«закладок» и сети Интернет распространяет наркотики. Полицейским удалось пресечь попытку распространения наркотиков в тот момент, когда подозреваемый «закладывал» наркотические средства в очередной тайник. К попытке незаконного распространения синтетических наркотических средств бесконтактным способом оказался причастен 28-летний житель Рязани.

Полицейские выяснили, что молодой человек сделал еще четыре «закладки» в одном из районов Рязани. В них были обнаружены синтетические наркотические вещества общей массой свыше 33 граммов. Наркотические вещества изъяты.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.