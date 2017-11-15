Около 100 юных рязанцев приняли участие в открытом первенстве спортшколы «Юпитер», посвященном Всероссийскому дню самбо

Как сообщает сайт администрации областного центра, в минувшие выходные завершилось первенство по самбо спортшколы «Юпитер» среди юношей и девушек 2002-2003 (2004) годов рождения, посвященное Всероссийскому дню самбо. В соревнованиях приняли участие около 100 юных спортсменов из Рязани и районов области.
Золотыми медалистами турнира стали:
Алексей Бык (спорткомплекс «Олимп»), тренер – Максим Сытник;
Иван Самойлов (спорткомплекс «Богатырь»), тренер – Михаил Мирошкин;
Роман Кузнецов (спорткомплекс «Буревестник»), тренер – Сергей Долгополов;
Евгений Манохин (спорткомплекс «Буревестник»), тренер – Сергей Долгополов;
Владислав Самохвалов (спорткомплекс «Олимп»), тренер – Максим Сытник;
Глеб Захаркин (спорткомплекс «Арена» р.п. Шилово), тренер – Тагир Кагимов;
Борис Капранов (спорткомплекс «Мужество»), тренеры – Олег Ермаков, Олег Бушменков;
Николай Гаврилин (спорткомплекс «Витязь»), тренеры – Дмитрий Марон, Роман Брагин;
Дмитрий Губарев (спорткомплекс «Буревестник»), тренеры – Константин Гришакин, Юрий Гаврюшин;
Ксения Лейбович (спорткомплекс «Буревестник»), тренер – Сергей Долгополов;
Алина Пилипчук (спорткомплекс «Мужество»), тренеры – Олег Ермаков, Олег Бушменков;
Ульяна Ветренко (спорткомплекс «Витязь»), тренеры – Дмитрий Марон, Роман Брагин;
Диана Филина (спорткомплекс «Буревестник»), тренеры – Константин Гришакин, Юрий Гаврюшин.