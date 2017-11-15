23:46 МСК
Среда
15 / 11 / 2017
Выпуск № 197 (5484)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
142

Около 100 юных рязанцев приняли участие в открытом первенстве спортшколы «Юпитер», посвященном Всероссийскому дню самбо

16:58 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, в минувшие выходные завершилось первенство по самбо спортшколы «Юпитер» среди юношей и девушек 2002-2003 (2004) годов рождения, посвященное Всероссийскому дню самбо. В соревнованиях приняли участие около 100 юных спортсменов из Рязани и районов области.

Золотыми медалистами турнира стали:

Алексей Бык (спорткомплекс «Олимп»), тренер – Максим Сытник;

Иван Самойлов (спорткомплекс «Богатырь»), тренер – Михаил Мирошкин;

Роман Кузнецов (спорткомплекс «Буревестник»), тренер – Сергей Долгополов;

Евгений Манохин (спорткомплекс «Буревестник»), тренер – Сергей Долгополов;

Владислав Самохвалов (спорткомплекс «Олимп»), тренер – Максим Сытник;

Глеб Захаркин (спорткомплекс «Арена» р.п. Шилово), тренер – Тагир Кагимов;

Борис Капранов (спорткомплекс «Мужество»), тренеры – Олег Ермаков, Олег Бушменков;

Николай Гаврилин (спорткомплекс «Витязь»), тренеры – Дмитрий Марон, Роман Брагин;

Дмитрий Губарев (спорткомплекс «Буревестник»), тренеры – Константин Гришакин, Юрий Гаврюшин;

Ксения Лейбович (спорткомплекс «Буревестник»), тренер – Сергей Долгополов;

Алина Пилипчук (спорткомплекс «Мужество»), тренеры – Олег Ермаков, Олег Бушменков;

Ульяна Ветренко (спорткомплекс «Витязь»), тренеры – Дмитрий Марон, Роман Брагин;

Диана Филина (спорткомплекс «Буревестник»), тренеры – Константин Гришакин, Юрий Гаврюшин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Школьников из поселка Листвянка Рязанской области приобщили к каратэ

В первенстве по мини-футболу среди команд предприятий города Рязани развернулась нешуточная борьба за лидерство

Главный тренер покинул ХК «Рязань»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:13
Семь спектаклей представят артисты различных театров на рязанской сцене в рамках II международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной»
17:29
В Рязани временно закроют движение в районе железнодорожного переезда на Куйбышевском шоссе
17:27
Рязанские снайперы оказались самыми меткими на турнире подразделений специального назначения ФСИН России ЦФО
17:12
В Рязани один из частных перевозчиков обновит автопарк автобусами большей вместимости
17:10
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день философии
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы