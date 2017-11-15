В Рязанской области в селе Житове будет построена часовня в честь Святых Царственных Страстотерпцев

Сегодня в селе Житове Рыбновского района заложили камень в основание будущей часовни в честь Святых Царственных Страстотерпцев – Императора Николая II, государыни Александры Федоровны, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея. Чин освящения закладного камня на месте строительства возглавил настоятель Иоанно-Богословского мужского монастыря игумен Исаакий (Иванов).

В церемонии закладки камня принимала участие делегация Российского Императорского Дома во главе с Великой Княгиней Марией Владимировной. Она передала в дар будущей часовне икону Святых Царственных Страстотерпцев и вручила нескольким рязанцам награды Российского Императорского Дома.