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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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В Рязанской области в селе Житове будет построена часовня в честь Святых Царственных Страстотерпцев

16:58 / Общество
Автор фото: Вероника Шелякина | В Рязанской области в селе Житове будет построена часовня в честь Святых Царственных Страстотерпцев
Фото: Вероника Шелякина.

Сегодня в селе Житове Рыбновского района заложили камень в основание будущей часовни в честь Святых Царственных Страстотерпцев – Императора Николая II, государыни Александры Федоровны, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея. Чин освящения закладного камня на месте строительства возглавил настоятель Иоанно-Богословского мужского монастыря игумен Исаакий (Иванов).

В церемонии закладки камня принимала участие делегация Российского Императорского Дома во главе с Великой Княгиней Марией Владимировной. Она передала в дар будущей часовне икону Святых Царственных Страстотерпцев и вручила нескольким рязанцам награды Российского Императорского Дома.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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