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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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На родине Сергея Есенина в селе Константинове Рязанской области побывала Великая Княгиня Мария Владимировна

17:00 / Общество
Автор фото: Вероника Шелякина | На родине Сергея Есенина в селе Константинове Рязанской области побывала Великая Княгиня Мария Владимировна
Фото: Вероника Шелякина.

Сегодня делегация Российского Императорского Дома во главе с Великой Княгиней Марией Владимировной посетила музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове. Гости помолились в храме в честь Казанской иконы Божией Матери. В дар храму Великая Княгиня передала список с иконы Богородицы «Феодоровская», которой был благословлен на царствование Михаил Федорович – основатель династии Романовых. В свою очередь настоятель храма протоиерей Александр Куропаткин подарил Великой Княгине икону Казанской Божией Матери и книгу о Сергее Есенине.

Для делегации Российского Императорского Дома провели экскурсию в доме священника Иоанна Смирнова, который венчал родителей поэта и крестил Сергея Есенина. Затем Великая Княгиня возложила цветы к памятнику поэта и посетила дом его родителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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