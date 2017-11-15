На родине Сергея Есенина в селе Константинове Рязанской области побывала Великая Княгиня Мария Владимировна

Сегодня делегация Российского Императорского Дома во главе с Великой Княгиней Марией Владимировной посетила музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове. Гости помолились в храме в честь Казанской иконы Божией Матери. В дар храму Великая Княгиня передала список с иконы Богородицы «Феодоровская», которой был благословлен на царствование Михаил Федорович – основатель династии Романовых. В свою очередь настоятель храма протоиерей Александр Куропаткин подарил Великой Княгине икону Казанской Божией Матери и книгу о Сергее Есенине.

Для делегации Российского Императорского Дома провели экскурсию в доме священника Иоанна Смирнова, который венчал родителей поэта и крестил Сергея Есенина. Затем Великая Княгиня возложила цветы к памятнику поэта и посетила дом его родителей.