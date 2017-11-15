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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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В Рязани определились лучшие шахматисты среди ветеранов

17:04 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, завершилось личное первенство города Рязани по шахматам среди ветеранов, которое проходило на базе спортшколы «Золотые купола». В соревнованиях приняли участие 22 шахматиста.

Лидером турнира стал Феликс Мадорский, на втором месте Леонид Райкин, почетное третье место завоевал Евгений Лаевский. Лучший результат среди женщин показала Екатерина Шампанова. Победитель и призеры соревнований награждены грамотами, медалями и памятными подарками управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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