Меры по вовлечению в оборот заброшенных земельных участков обсудили в Рязани представители всех заинтересованных сторон

В разговоре приняли участие представители региональных министерств, Росреестра, Кадастровой палаты, территориальных электросетевых организаций и областного отделения Союза садоводов России

Объединение садоводов – одна из самых массовых общественных организаций, поэтому развитие и поддержка этого направления – важная задача для органов исполнительной власти. В 2019 году вступает в силу новый федеральный закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, который предполагает новые правила для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Закон направлен на «создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства путем обеспечения коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, обеспечение ее гармоничного развития и освоения, представление интересов членов товарищества в отношении с третьими лицами, в том числе защиту их прав и законных интересов».

По словам губернатора Николая Любимова, принятые решения позволят устранить пробелы в системе управления, снять многие проблемы организационного плана, привести работу к единообразию. «Конечно, у людей сейчас возникает много вопросов в связи с принятием нового закона. И совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы граждане были хорошо информированы обо всех изменениях и владели ситуацией», – подчеркивает Николай Любимов.

Как сообщает сайт правительства области, в регионе прошло заседание рабочей группы с участием представителей областных министерств, Росреестра, Кадастровой палаты, территориальных электросетевых организаций, областного отделения Союза садоводов России. Участники рассмотрели меры по вовлечению в оборот заброшенных земельных участков, вопросы оказания содействия товариществам в работе по передаче объектов электрохозяйства на баланс электросетевых организаций, ряд юридических аспектов нового закона, регулирующего деятельность садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

16 ноября эту тему рассмотрят на семинаре рязанской «Школы садовода», который состоится в Доме общественных организаций.