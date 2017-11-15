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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Корневская школа Скопинского района Рязанской области отмечает 175-летие

18:03 / Общество

В 1842 году в селе Корневое открылась первая церковно-приходская школа. Она размещалась в сторожке при церкви и состояла из одного класса, где занимались три группы: младшая, средняя и старшая. Причем учениками были исключительно мальчики и учились они по три года. К 1882 году в школе обучались уже более 50 учащихся. В 1886 году в школе приступили к обучению две первые ученицы. В это время учителем здесь был Иван Фёдорович Троцкий. Школа содержалась на средства попечительского общества, которым руководил самый богатый крестьянин села М.И.Насонов. Старая школа уже не могла вместить всех учащихся, и в 1906 году началось строительство новой каменной школы. Через год здание и примыкавший к нему дом для учителей были готовы. Первой учительницей новой школы была Екатерина Николаевна Срезнёва. С 1918 года в истории школы начался новый этап. На территории было построено новое кирпичное здание. В 1940-м срок обучения в школе достиг семи, а в 1960-м – восьми лет.

После очередной реорганизации в 2000 году была открыта средняя образовательная школа. В ней провели капитальный ремонт, полностью перестроили пришедшее в негодность крыло здания, установили новую крышу. Дополнительно к зданию пристроили два новых помещения для школьной столовой и спортивного зала. В 2011 году Корневская школа была реорганизована в базовую школу с филиалом «Лопатинская основная школа». В настоящее время школу возглавляет настоящий профессионал своего дела Вера Ивановна Архипкина. 24 ноября в Корневкой средней школе пройдёт праздник, посвящённый 175-летию школы. Среди приглашённых гостей будут не только представители администрации, но и выпускники разных лет и бывшие педагоги.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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