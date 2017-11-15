Жительница Рязани из-за долгов по штрафам ГИБДД чуть не лишилась автомобиля

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, на исполнении в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки задолженности по 19 штрафам ГИБДД. Сумма долга превысила 20 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданку о том, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, однако погашать долг женщина не спешила. Тогда пристав установил, что за рязанкой на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство, и наложил в отношении этого авто запрет регистрационных действий. На прием к приставу гражданка явилась после того, как не смогла перерегистрировать автомобиль в ГИБДД. Пристав, увидев, что дама приехала на собственной машине, тут же арестовал его, а женщине объяснил, что если она не выплатит долги, автомобиль уйдет с молотка в счет погашения задолженности. Из отдела судебных приставов рязанка ушла пешком. А уже через несколько часов вернулась к судебному приставу и полностью погасила свою задолженность, а также оплатила исполнительский сбор на общую сумму более 40 тысяч рублей.