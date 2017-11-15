23:45 МСК
Среда
15 / 11 / 2017
Выпуск № 197 (5484)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
234

Жительница Рязани из-за долгов по штрафам ГИБДД чуть не лишилась автомобиля

18:13 / Общество

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, на исполнении в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки задолженности по 19 штрафам ГИБДД. Сумма долга превысила 20 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель уведомил гражданку о том, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, однако погашать долг женщина не спешила. Тогда пристав установил, что за рязанкой на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство, и наложил в отношении этого авто запрет регистрационных действий. На прием к приставу гражданка явилась после того, как не смогла перерегистрировать автомобиль в ГИБДД. Пристав, увидев, что дама приехала на собственной машине, тут же арестовал его, а женщине объяснил, что если она не выплатит долги, автомобиль уйдет с молотка в счет погашения задолженности. Из отдела судебных приставов рязанка ушла пешком. А уже через несколько часов вернулась к судебному приставу и полностью погасила свою задолженность, а также оплатила исполнительский сбор на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Корневская школа Скопинского района Рязанской области отмечает 175-летие

Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

Меры по вовлечению в оборот заброшенных земельных участков обсудили в Рязани представители всех заинтересованных сторон

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:13
Семь спектаклей представят артисты различных театров на рязанской сцене в рамках II международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной»
17:29
В Рязани временно закроют движение в районе железнодорожного переезда на Куйбышевском шоссе
17:27
Рязанские снайперы оказались самыми меткими на турнире подразделений специального назначения ФСИН России ЦФО
17:12
В Рязани один из частных перевозчиков обновит автопарк автобусами большей вместимости
17:10
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день философии
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы