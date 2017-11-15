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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Рязанская область находится на 7 месте в ЦФО по производству мяса крупного рогатого скота

18:20 / Экономика

Об этом сообщает сайт регионального минсельхоза. По информации ведомства, по итогам 10 месяцев этого года в сельхозпредприятиях области было произведено 12,7 тысячи тонн крупного рогатого скота на убой в живом весе, это на 1,7 процента больше уровня прошлого года.

Разведением и выращиванием крупного рогатого скота мясного направления продуктивности занимаются два сельскохозяйственных предприятия – ЗАО Костино Рыбновского и ООО СХП «Молоко-Тырново» Пронского районов, специализирующиеся на калмыцкой и абердин-ангусской породах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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