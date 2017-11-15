Рязанская область находится на 7 месте в ЦФО по производству мяса крупного рогатого скота

Об этом сообщает сайт регионального минсельхоза. По информации ведомства, по итогам 10 месяцев этого года в сельхозпредприятиях области было произведено 12,7 тысячи тонн крупного рогатого скота на убой в живом весе, это на 1,7 процента больше уровня прошлого года.

Разведением и выращиванием крупного рогатого скота мясного направления продуктивности занимаются два сельскохозяйственных предприятия – ЗАО Костино Рыбновского и ООО СХП «Молоко-Тырново» Пронского районов, специализирующиеся на калмыцкой и абердин-ангусской породах.