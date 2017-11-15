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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Региональное отделение ОНФ обратилось к властям Рязани с просьбой приостановить решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

09:00 / Общество

Накануне активисты попросили городские власти раскрыть подробности социологического опроса, показавшего, что большинство горожан не возражают против повышения стоимости одной поездки с 19 до 23 рублей. Однако, буквально на следующий день администрация Рязани опубликовала постановление, согласно которому тариф на проезд возрастет уже с 1 декабря 2017 года.

Новость об увеличении тарифов более чем на 20 процентов вызвала шквал критики в социальных сетях, в интернете была создана петиция против повышения цен на проезд в общественном транспорте, которая за короткое время набрала свыше 1500 подписей.

«Резонанс первых часов с момента объявления новости о повышении тарифов показал, что это событие создает социальную напряженность. Удивляет с какой быстротой оно произошло. С момента появление новости об обращении представителей перевозчиков до росчерка пера и.о. главы администрации прошло менее недели. Считаем, что городским властям необходимо приостановить действие постановления и провести дополнительные консультации. Если принимаются столь радикальные решения, людям необходимо объяснить, какую пользу и в какие сроки они могут потенциально извлечь для себя от этого повышения: уменьшится интервал движения общественного транспорта, обновится подвижной состав или что-то еще. Ничего такого, во всяком случае в публичном пространстве, внятно сказано не было», - заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области Игорь Трубицын.

Напомним, что, начиная с 2016 года, это уже третье по счету повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Но если раньше тариф возрастал на 1-2 рубля, то теперь принято решение об увеличении сразу на 4.

Региональное отделение Народного фронта направило обращение в адрес и.о. главы администрации города Рязани с просьбой приостановить решение о повышении тарифов в общественном транспорте. «Надеемся, что нас услышат и обратят внимание на реакцию жителей города. Если решение о повышении тарифов назрело, то его надо принимать в диалоге с обществом и максимально публично», - заключил Игорь Трубицын.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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