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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Десять лет в движении

00:01 / Культура
В праздничном сезоне Губернский бал будет чествовать дебютантов и популяризировать народные танцы
Автор фото: Татьяна Клемешева | Десять лет в движении
Фото автора.

«Эволюция» – так можно кратко описать историю Губернского молодежного бала. От небольших вечеров для поклонников исторических танцев – до грандиозных балов, на которые приезжают единомышленники из нескольких регионов России. От группы увлеченных людей – до собственной школы танцев с несколькими поколениями выпускников, семинарами и выездными вечеринками. Здесь под зажигательные мелодии зарождаются и крепнут даже новые семейные династии!

Обо всем этом «старожилы» и новички Губернского бала вспоминали на вечеринке в честь десятого бального сезона. По традиции «танцевальный год» открывается в областной библиотеке имени Горького.

Для встречи организаторы подготовили памятные таблички-хэштеги с названиями тем и главных героев будущих балов. Так, традиционный декабрьский бал-маскарад в этом году будет называться «Сны», и танцоры могут выбрать самые неординарные костюмы. На десятом годовом Губернском балу весной 2018 года все внимание будет отдано дебютантам. Кроме того, в течение всего сезона себя смогут ярко проявить «золушки» – участницы движения, которые недавно занимаются танцами и активно участвуют в мероприятиях. Не оставят без внимания народные танцы и «семейные балы». Весной 2018 года семья Кравченко, давний участник движения, проведет вечеринку в «одесском» стиле – и предлагает начать танцевальную подготовку к ней уже сейчас.

В течение вечера гости познакомились с теми, кто впервые стал участником бала – их представил руководитель проектов движения Алексей Лавренев. Ведущие праздника Татьяна и Денис Линник напомнили, какие проекты создавал Губернский бал за десять лет работы. Яркими событиями на балу стали фуршет и концерт, также посвященные теме эволюции: танцоры узнали, как развивались веками русская кухня и музыка. И, конечно, танцевальная программа вечера вобрала в себя как простые танцы, так и более сложные постановочные номера – шим-шим, севильянас, сибирскую кадриль и другие. Встреча продолжилась мастер-классом по игре в шахматы и в литературно-музыкальной гостиной.

Губернский молодежный бал – это школа исторических танцев и бальное движение, участники которого проводят тематические вечера. Ближайшая встреча любителей балов состоится в библиотеке Горького. 18 ноября в 16.00 там прочтут лекцию об истории народного танца для всех желающих. Седьмой Гранд-маскарад в театре кукол намечен на 16 декабря. Узнать подробности о проектах движения можно в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/gubernskij_bal.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 197 (5484) от 15 ноября 2017 года
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