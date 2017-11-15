23:46 МСК
Среда
15 / 11 / 2017
Выпуск № 197 (5484)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
154

При отсутствии фонарей

00:01 / Общество
Полицейские изобличили злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений пожилых женщин на темных улицах и переулках Рязани

Злоумышленников, совершавших ограбления одиноких прохожих на рязанских улицах, задержали 8 мая 2017 года. Сыщики шли по следу грабителей полгода. Операцию по изобличению любителей легкой наживы провели оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, а также их коллеги из отделов МВД России по Октябрьскому и Советскому округам Рязани.

После задержания подозреваемые в совершении серии грабежей граждане были переданы в руки следователей, которым предстояло доказать степень их виновности. Уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) возбудил в отношении подозреваемых молодой следователь отдела МВД России по Октябрьскому округу Рязани, недавний выпускник Рязанского филиала Московского университета МВД РФ имени В.Я Кикотя Денис Кавешников.

Леониду Печалину и Роману Никитину (имена и фамилии изменены) на момент совершения преступления было соответственно 26 и 27 лет. Работа на производстве ни денег, ни радости в жизни им не принесла, вот и решили друзья встать на путь легкой наживы или, как говорят, «срубить деньжат по- легкому». На «охоту» выезжали на автомобиле, который Роман арендовал у своего друга.

– Первое преступление граждане совершили вечером 30 декабря 2016 года на улице Советской армии, – рассказывает Денис Кавешников. – Старший поджидал младшего в автомобиле, а тот подкараулил одиноко идущую по улице пожилую женщину, вырвал у нее на ходу сумку из рук, после чего оба на автомобиле скрылись. Деньги в сумме около 10 тысяч рублей грабители забрали, а сумку и все, что в ней было, выкинули.

По подобной схеме (один за рулем, другой нападает) Печалин и Никитин совершили преступления на улицах Тимакова, Зубковой, проезде Боголюбова. Однажды в сумке одной из жертв преступления оказалась банковская карта и с ней бумажка, на которой был записан pin-код. Преступники обналичили карту на сумму 80 тысяч рублей в ближайшем банкомате. Напасть на их след сыщикам не удавалось. Ни примет нападавшего, ни номерных знаков автомобиля, на котором совершались преступления, потерпевшим разглядеть не удавалось. И только спустя полгода, в начале мая 2017 года, одной потерпевшей удалось запомнить номер машины, которая к тому же попала еще и под камеры видеонаблюдения. Подозреваемых задержали.

– На допросах они не сильно отпирались, – говорит следователь Денис Кавешников. – Дело в том, что арендованная иномарка, на которой совершались преступления, была оборудована системой «GPS». Мы отследили путь ее передвижения, собрали другие доказательства и полностью изобличили преступников. Они рассказали, какие суммы забирали у граждан, где и на что тратили деньги. Дело мы передаем в суд.

По мнению следователей, каждая криминальная история может быть поучительна для граждан. В данном случае не лишним было бы каждому понять, что записывать pin-код банковской карты на бумажке и носить ее с собой вовсе ни к чему. Ходить пожилым людям в одиночестве в темное время суток по неосвещенным улицам и переулкам надо осмотрительнее либо в сопровождении родственников. Если прогулки в одиночестве не избежать, то крупные денежные суммы лучше все же оставить дома.

Те, кто допускает способ подобной наживы, должны знать, что ответственность за грабеж по статье №161 УК РФ, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище или иное помещение, в особо крупном размере, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозами применения насилия предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет, с возможным назначением штрафа в размере до 10 000 рублей или в размере заработной платы за 1 месяц. Если ограбление совершилось группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то наказание предусматривает срок лишения свободы от 6 до 12 лет, с возможным начислением штрафа размером до 1 000 000 рублей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 197 (5484) от 15 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Региональное отделение ОНФ обратилось к властям Рязани с просьбой приостановить решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Новогодний подарок – чистота

Жительница Рязани из-за долгов по штрафам ГИБДД чуть не лишилась автомобиля

Новогодний подарок – чистота
Рязанцы смогут бесплатно получить во дворы контейнеры для раздельного сбора отходов
Татьяна Клемешева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
С высочайшим визитом
пребывает в регионе глава Российского Императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна
Вероника Шелякина
РВ ТВ
Коллективный разум
Телемедицина повышает защищенность пациентов и врачей
Димитрий Соколов
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Сохраним великое наследие
ДмитриЙ Медведев утвердил план развития объекта «Есенинская Русь» в Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Как решать проблемы садоводов
Об исполнении поручения губернатора
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
В соответствии с «дорожной картой»
оказывается помощь обманутым дольщикам
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Приоритетные задачи
Инвестиции в коммунальную отрасль набирают обороты
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Учатся животноводы
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В последний путь
Рязань простилась с Героем Советского Союза, легендарным десантником Альбертом Евдокимовичем Слюсарем
Вячеслав Астафьев
Образование и Наука
Средство от «выгорания»
В Рязани проходит необычный конкурс педагогического мастерства
Татьяна Банникова
Актуально
Пирамиды расставили сети
В Интернете активизировались финансовые мошенники
Авторская колонка
Будьте взаимно вежливы
Ольга Драган
Культура
Десять лет в движении
В праздничном сезоне Губернский бал будет чествовать дебютантов и популяризировать народные танцы
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы