При отсутствии фонарей

Полицейские изобличили злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений пожилых женщин на темных улицах и переулках Рязани

Злоумышленников, совершавших ограбления одиноких прохожих на рязанских улицах, задержали 8 мая 2017 года. Сыщики шли по следу грабителей полгода. Операцию по изобличению любителей легкой наживы провели оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, а также их коллеги из отделов МВД России по Октябрьскому и Советскому округам Рязани.

После задержания подозреваемые в совершении серии грабежей граждане были переданы в руки следователей, которым предстояло доказать степень их виновности. Уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) возбудил в отношении подозреваемых молодой следователь отдела МВД России по Октябрьскому округу Рязани, недавний выпускник Рязанского филиала Московского университета МВД РФ имени В.Я Кикотя Денис Кавешников.

Леониду Печалину и Роману Никитину (имена и фамилии изменены) на момент совершения преступления было соответственно 26 и 27 лет. Работа на производстве ни денег, ни радости в жизни им не принесла, вот и решили друзья встать на путь легкой наживы или, как говорят, «срубить деньжат по- легкому». На «охоту» выезжали на автомобиле, который Роман арендовал у своего друга.

– Первое преступление граждане совершили вечером 30 декабря 2016 года на улице Советской армии, – рассказывает Денис Кавешников. – Старший поджидал младшего в автомобиле, а тот подкараулил одиноко идущую по улице пожилую женщину, вырвал у нее на ходу сумку из рук, после чего оба на автомобиле скрылись. Деньги в сумме около 10 тысяч рублей грабители забрали, а сумку и все, что в ней было, выкинули.

По подобной схеме (один за рулем, другой нападает) Печалин и Никитин совершили преступления на улицах Тимакова, Зубковой, проезде Боголюбова. Однажды в сумке одной из жертв преступления оказалась банковская карта и с ней бумажка, на которой был записан pin-код. Преступники обналичили карту на сумму 80 тысяч рублей в ближайшем банкомате. Напасть на их след сыщикам не удавалось. Ни примет нападавшего, ни номерных знаков автомобиля, на котором совершались преступления, потерпевшим разглядеть не удавалось. И только спустя полгода, в начале мая 2017 года, одной потерпевшей удалось запомнить номер машины, которая к тому же попала еще и под камеры видеонаблюдения. Подозреваемых задержали.

– На допросах они не сильно отпирались, – говорит следователь Денис Кавешников. – Дело в том, что арендованная иномарка, на которой совершались преступления, была оборудована системой «GPS». Мы отследили путь ее передвижения, собрали другие доказательства и полностью изобличили преступников. Они рассказали, какие суммы забирали у граждан, где и на что тратили деньги. Дело мы передаем в суд.

По мнению следователей, каждая криминальная история может быть поучительна для граждан. В данном случае не лишним было бы каждому понять, что записывать pin-код банковской карты на бумажке и носить ее с собой вовсе ни к чему. Ходить пожилым людям в одиночестве в темное время суток по неосвещенным улицам и переулкам надо осмотрительнее либо в сопровождении родственников. Если прогулки в одиночестве не избежать, то крупные денежные суммы лучше все же оставить дома.

Те, кто допускает способ подобной наживы, должны знать, что ответственность за грабеж по статье №161 УК РФ, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище или иное помещение, в особо крупном размере, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозами применения насилия предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет, с возможным назначением штрафа в размере до 10 000 рублей или в размере заработной платы за 1 месяц. Если ограбление совершилось группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то наказание предусматривает срок лишения свободы от 6 до 12 лет, с возможным начислением штрафа размером до 1 000 000 рублей.