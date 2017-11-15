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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Город Касимов Рязанской области будет развиваться как историческое поселение федерального значения

09:05 / Туризм

Проект комплексного развития исторического поселения федерального значения – город Касимов, где создается туристско-рекреационный кластер «Касимовский», был представлен в экспозиции Рязанской области на международной специализированной выставке «Denkmal, Россия – Москва 2017»

Выставка по сохранению, реставрации, современному использованию и популяризации культурного наследия проходила в течение трех дней при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Это одна из главных и наиболее авторитетных площадок для взаимодействия специалистов в сфере сохранения и использования объектов культурного наследия. В 2017 году впервые в работе выставки приняли участие представители регионов.

В рамках проекта по развитию Касимова планируется проведение комплексного благоустройства общественных пространств с сохранением исторической среды, создание дополнительных туристских маршрутов. Об этом шла речь на заседании круглого стола «Культурно-познавательный и событийный туризм».

В настоящее время по поручению губернатора Николая Любимова создана рабочая группа по развитию Касимова как исторического поселения федерального значения.Город имеет высокую туристическую привлекательность за счет природных особенностей, архитектуры, памятников русской и татарской культуры. «Необходимо активно продвигать все интересное, создавать современную инфраструктуру. Это нужно для того, чтобы в Касимов и в Касимовский район приезжало как можно больше гостей, туристов. Все должно быть красиво и интересно», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 ноября 2017 года
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