Средство от «выгорания»

В Рязани проходит необычный конкурс педагогического мастерства

Сейчас все чаще звучит слово «наставничество». Необходимость улучшения качества подготовки молодых специалистов заставляет обращаться к опыту старших. Организуются площадки, на которых есть возможность обсудить и оценить его. Намечен новый открытый конгресс наставников в Тюмени – для работников промышленных отраслей. В Москве скоро состоится международная конференция по наставничеству для представителей системы образования, бизнес-сообщества, государственных и общественных организаций.

А в Рязани начался конкурс на звание «Лучший наставник». О том, как будет проходить это необычное соревнование, о традициях наставничества и его формах корреспондент газеты вел разговор с директором Рязанского муниципального центра мониторинга и сопровождения образования Ольгой Васиной.

Р.В. – Ольга Сергеевна, обращает на себя внимание, прежде всего, протяженность этого конкурса: с 1 сентября этого года по 30 марта 2019 года – почти двухлетие. Далее: роль наставника состоит в том, что он кого-то наставляет, опекает. Значит, конкурс этот не может быть индивидуальным, для отдельных учителей, обязательно должен быть подопечный. Наверное, было трудно подобрать такие пары?

О.В. – В этом как раз сложности не было. В наших школах, дошкольных образовательных учреждениях, как правило, существуют группы наставников и их подопечных, и, между прочим, работа первых материально стимулируется. Так что вопрос – каким именно парам (наставник и молодой учитель) участвовать в конкурсе – решался в самом учебном заведении, а потом они совершенно свободно могли отправить нам свою заявку, и таковых оказалось 44.

То, что конкурс непривычно продолжительный, это действительно так, но наставничество – дело постоянное, системное, которое нельзя справедливо измерить двумя-тремя месяцами или за год. Не грех было бы к двум годам прибавить и третий, но это уже слишком. Конкурс должен будет оценить результативность труда наставника, и поэтому мы решили проследить динамику роста начинающего педагога. Для этого предусмотрено три диагностических этапа. Первое диагностирование было организовано 24 октября, когда молодые учителя и те, кто явился на работу в школу или детские сады после длительного перерыва, прошли психологическое тестирование на предмет их адаптации в школьном коллективе и отвечали также на вопросы методического и содержательного характера. То есть мы выяснили, с чего, с какого уровня они начинают. Потом будет еще два диагностических этапа, результаты которых будут отслеживаться в мае будущего года и в марте 2019-го. Жюри проанализирует деятельность не только наставников и их подопечных, но результаты учащихся, как обстоят их дела с учебой. Для диагностики, анализа мы намерены использовать самые разные формы: методические статьи, опубликованные за это время в наших сборниках, анкетирование, тестирование, видеозаписи уроков и так далее. Работа нам предстоит сложная, но думаю, что она пойдет на пользу муниципальной системе образования.

Р.В. – На городской августовской конференции в этом году говорилось о том, что в Рязани не хватает учителей математики (около двух десятков их уволилось в прошлом учебном году), вот-вот уйдут на пенсию многие учителя химии… И одна из задач конкурса «Лучший наставник» заключается, насколько мне известно, в том, чтобы оценить работу по адаптации и закреплению молодых специалистов в условиях нарастающего дефицита педагогических кадров.

О.В. – В последние годы (по крайней мере, в последние пять лет) к нам приходило большое количество молодых специалистов: примерно 80, 90 и 100 человек… И, конечно, хотелось бы, чтобы все они сохранились в наших школах и показывали высокие результаты работы. К тому же сейчас пересматривается система профессионального роста учителя, модель его аттестации. К сожалению, вузы, готовящие учителей, не дают им высокой методической (именно методической) подготовки. Сокращаются часы на педагогическую практику в школе – например, у будущих учителей математики... Все эти упущения можно в какой-то степени наверстать, поднимая престиж учителей-наставников с помощью того же конкурса.

Р.В. – Подготовка учителей идет в рамках Болонской системы, которая сейчас вызывает в нашей стране много критики. Сейчас многие жалеют о том, что слишком поддались влиянию Запада. Но, наверное, в настоящий момент никуда от этого не деться. Вот и рязанские СМИ, рассказывая о вашем конкурсе, употребляют не только всем понятные слова «наставничество», «кураторство», но и «тьюторство», «коучинг», «фасилитация»…

О.В. – Все это различные формы наставничества. Если же говорить о разнице, то наставник – это тот человек, который передает свой лучший опыт одному своему подопечному; куратор шефствует над несколькими молодыми педагогами, составляя вместе с ними план по усовершенствованию их работы; тьюторы всего лишь сопровождают и направляют учебу молодежи. Коучинг и фасилитация – кратковременные формы наставничества.

Все это в той или иной мере присутствовало в советской системе образования, когда для молодых педагогов, кроме добровольцев-наставников, существовали информационно-методические кабинеты, школы молодых педагогов и т.д. Было звание «Учитель-методист», и его обладатели вершили методическую политику на уровне города. Все это обрушилось в 90-е годы. Но если мы сейчас делаем попытку возродить методическую работу с молодыми педагогами, то обращаемся, прежде всего, к отечественному опыту. Например, психологическое тестирование прямо восходит к тем программам, которые прошли апробацию и были утверждены в советский период. Педагогические методики 60-80 годов, когда существовал НИИ педагогики, развивалась система институтов повышения квалификации учителей – это для нас сейчас мощный питательный пласт. Именно тогда уделялось большое внимание не только работе с детьми (неслучайно именно в то время появились великие педагоги-гуманисты, такие как Василий Сухомлинский, Шалва Амонашвили и другие, использовавшие педагогику сотрудничества), но и со взрослыми людьми, учителями. Именно тогда обратили внимание на такое явление, как профессиональное «выгорание» педагогов. Из всех профессий, наверное, именно учительская больше всего подвержена этому, так как происходит большая душевная трата на общение с детьми, их родителями, коллегами.

Р.В. – Скажите, а можно хотя бы частично преодолеть это явление?

О.В. – Частично можно. И этому способствует конкурсное движение. С чем связано «выгорание»? Человек постоянно находится в одной и той же среде. Ему нужно вырваться из нее, чтобы компенсировать затраченное. И конкурсы, публикации, методическая работа на городском уровне или что-то подобное могут явиться стимулом для прибавления интереса к работе, новых душевных сил.