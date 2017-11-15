Пирамиды расставили сети

В Интернете активизировались финансовые мошенники

Деятельность более 400 нелегальных доменных имен, связанных с финансовым мошенничеством, кражей личной информации и распространением вирусов, прекращена по инициативе Банка России. Как обезопасить себя и не отдать свои кровно заработанные деньги современным «интернет-продвинутым» котам Базилио и лисицам Алисам?

Справочник Банка России вам в помощь

Охотников за чужими деньгами меньше не становится. Так, мегарегулятор стал инициатором блокировки более 400 нелегальных доменных имен. Организации, стоявшие за ними, занимались различными видами финансового мошенничества в Интернете. Жулики маскировались под микрофинансовые организации, банки, форекс-дилеров, страховые компании. Однако никакого права работать в этой сфере они не имели: все легально действующие игроки на финансовом рынке обязаны иметь лицензию Банка России. Для потребителя подобная лицензия – это гарантия защиты его прав.

«Проверить наличие лицензии не сложно, – поясняет управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Сергей Кузнецов. – Достаточно зайти на сайт www.cbr.ru в раздел «Финансовые рынки», где представлен «Справочник участников финансового рынка». На этом же сайте опубликованы постоянно обновляющиеся государственные реестры микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Ищите «белую метку»

Как же сегодня мошенники в Интернете обманывают своих жертв? В основном, пользуясь невнимательностью граждан или их стремлением заработать легкие деньги. Одним из самых распространенных способов обмана можно считать махинации «черных» кредиторов. Эти жулики действуют разными методами. К примеру, организуют рассылку одобрений на «кредит» или звонят по телефону, рассчитывая, что хоть кто-то из адресатов действительно подавал подобную заявку. Откликнувшейся на предложение жертве предлагается заплатить «комиссию» за одобрение или рассмотрение заявки, причем сделать перевод через крупный банк. Кстати, когда клиенты начинают жаловаться, что не получили кредит, самые циничные аферисты предлагают им… заплатить за рассмотрение «заявки» еще раз.

Впрочем, человек и сам может наткнуться на нелегальных кредиторов, когда ищет в Интернете, где бы занять или куда под наибольший процент вложить деньги. В этом случае мошенники расставляют ловушку следующим образом: создают сайт, как две капли воды похожий на интернет-представительство известной финансовой компании. Человек без колебаний заполняет заявку на кредит, порой раскрывая данные своей банковской карты, а в конце онлайн-цепочки остается и без заемных, и без собственных денег.

Иногда финансовые организации, которые лишились лицензии, продолжают через Интернет предлагать «заем до зарплаты». Такая деятельность также незаконна. «Чтобы клиенту было проще опознать мошенников, Банк России применяет схему, разработанную вместе с Яндексом. В результатах поиска микрофинансовые организации обозначаются специальным знаком «Реестр ЦБ РФ»», – рассказывает Сергей Кузнецов.

Выявляет Банк России также случаи, когда финансовые мошенники сумели обмануть не отдельных граждан, а целые предприятия. К примеру, организации с автопарком аферисты сумели продать поддельные полисы КАСКО.

В компании с пирамидами

В Интернете прочно обосновались финансовые пирамиды – компании, выплачивающие деньги вкладчикам из средств вновь пришедших клиентов. Мониторинг Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) показал, что подобные компании занимают верхние позиции в топ-30 поисковых запросов в Интернете по вложениям средств.

Организаторы мониторинга изучили выдачу поисковых систем «Яндекс» и Google по запросу «вложить деньги выгодно» с настройками, обеспечивающими объективность выборки, и затем провели анализ сайтов небанковских организаций, предлагающих вложение средств. Среди наиболее характерных признаков 25 выбранных организаций – обещания супердоходности, рассказы об «уникальных продуктах» и неправомерное использование символов государственной власти.

Мошенники могут называть себя инвестиционными фондами, прикрываться известными названиями и убеждать, что деньги вкладываются в «высокодоходные проекты». Например, представленные в мониторинге КонфОП компании обещали клиентам различный уровень доходности – от умеренной в 10 – 12% (за инвестиции в солнечную энергетику в Испании) до практически неосуществимой в 550% («игра» в ценные бумаги). Половина из рассмотренных компаний решила не указывать на сайте свои реквизиты, но при этом разместила различные «свидетельства» и «сертификаты» (в том числе иностранного происхождения), призванные доказать их надежность и состоятельность.

Как отмечают в Банке России, перенос деятельности финансовых пирамид в Интернет – это тенденция последнего времени. Сейчас на долю интернет-проектов приходится четверть выявленных пирамид, 46% приходится на фирмы с признаками фиктивности, 29% – это пирамиды, маскирующиеся под микрофинансовые организации и кредитно-потребительские кооперативы.

Спешить медленно

Собственно, для выявления мошенников Банк России использует систему автоматизированного мониторинга Интернета. Но каждый из нас может помочь регулятору в борьбе с нечистыми на руку дельцами. «Если вы получили СМС-сообщение, письмо или звонок от предполагаемых мошенников – напишите обращение в Банк России в интернет-приемной на сайте www.cbr.ru. Если пострадали от действий жуликов – обратитесь в правоохранительные органы», – поясняет управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Сергей Кузнецов.

А еще лучше – не попадать в подобные неприятные ситуации. Для этого нужно обязательно проверять лицензию финансовой организации, не верить излишне щедрым обещаниям и не спешить с принятием решений, связанных с деньгами.

По материалам Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО

подготовил Дмитрий Львов