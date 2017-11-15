Будьте взаимно вежливы

Наверное, каждый из нас периодически сталкивается с вопиющим хамством в общественном транспорте. Причем зачинщиками конфликтов очень часто становятся водители. Особенно в этом преуспевают «маршрутчики».

Буквально на прошлой неделе стала свидетельницей отвратительной ситуации. Пожилая женщина передала за проезд нужную сумму монетами номиналом в один-два рубля. Водитель сразу же начал, не стесняясь в выражениях, возмущаться, назвал несколько раз громко и четко (чтобы уж точно все услышали) пассажирку нищебродкой, а потом открыл стекло и демонстративно выбросил деньги на дорогу. Сидящие в салоне люди опешили от такого, прямо скажем, неадекватного поведения, и никто за пенсионерку заступиться не смог. А она со слезами на глазах вышла на первой же остановке. Вот так ни за что обидел, оскорбил человека и равнодушно дальше поехал…

Мой дом находится напротив остановки, которая является конечной для одного из рязанских маршрутных такси. Надо сказать, что путь следования этой маршрутки очень даже выгодный – едет через центр и соединяет практически два разных конца города. Каждое утро на остановке – «день сурка». Пять-семь микроавтобусов стоят на приколе, а водители, собравшись в кучку, курят, пьют чай-кофе, ведут неспешные разговоры, смеются. В это время народ, опаздывающий на работу, нервно смотрит на часы. Лично у меня периодически возникает ощущение, что над нами таким образом просто-напросто издеваются. Ведь двери маршрутки милостиво открываются, только когда на остановке собирается толпа. Естественно, все начинают ломиться в салон микроавтобуса, потому что если не попасть сюда, то следующую машину придется ждать еще минут пятнадцать и вновь брать штурмом. Сколько бы люди ни возмущались по этому поводу, ситуация абсолютно не меняется. Вероятно, потому, что водители данных маршруток точно знают: они-то здесь – единственные перевозчики, у них нет конкурентов. Правда, есть еще муниципальный автобус, но он один раз в час-полтора ходит, да и маршрут у него совсем короткий.

Если честно, лично меня всегда удивляет, что водители общественного транспорта зачастую бесцеремонно относятся к пассажирам, хотя те приносят им доход. Почему, если врач в поликлинике нахамил пациенту или педагог в школе сказал грубость ученику, это выносится на обсуждение общественности, а недостойное поведение водителей общественного транспорта воспринимается как данность, обыденность и не вызывает никакого резонанса?

Как почему-то не вызывает особого резонанса и стиль вождения многих (хотя, конечно же, не всех) водителей общественного транспорта. А ведь, согласитесь, пассажирам периодически становится реально страшно на перекрестках, когда водители маршруток, будто опомнившись, начинают перестраиваться из ряда в ряд или обгонять на повороте другой автомобиль.

В конце октября в Рязани произошло трагическое ДТП с участием маршрутки, переполненной пассажирами. Момент аварии попал в объектив уличной камеры. На записи было видно, как микроавтобус мчался по дороге, стараясь успеть на мигающий желтый сигнал, но задел автомобиль, который выехал на перекресток. В результате маршрутка опрокинулась. Напомню, что тогда пострадало восемнадцать человек, причем трое из них – дети. Об этом происшествии в городе, конечно, поговорили, но недолго.

Справедливости ради отмечу, что и пассажиры бывают разные. Встречаются среди них и сонные, и злые, и раздраженные, и в плохом расположении духа, и ненавидящие окружающих, недовольные жизнью. Вот только это еще не повод портить настроение другим. Свои отрицательные эмоции лучше оставлять при себе. Не правда ли?