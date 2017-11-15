Сохраним великое наследие

ДмитриЙ Медведев утвердил план развития объекта «Есенинская Русь» в Рязанской области

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана развития объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина» на 2017 – 2021 годы в Рязанской области.

В план вошли мероприятия по комплексному развитию туристического, образовательно-воспитательного потенциала и инфраструктуры объекта. При этом учитывается соблюдение баланса посещаемости, комфортного пребывания посетителей и сохранности места, связанного с именем великого русского поэта.

Согласно утвержденному плану, будут проведены работы по ремонту, сохранению, восстановлению и приспособлению для современного использования объектов государственного музея-заповедника С.А. Есенина, созданию экспозиций, организации научных и культурно-образовательных мероприятий, изданию тематической литературы.