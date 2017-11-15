23:44 МСК
Среда
15 / 11 / 2017
Выпуск № 197 (5484)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
111

Как решать проблемы садоводов

00:01 / Из официальных источников
Об исполнении поручения губернатора

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области информирует о реализации задач, поставленных губернатором Николаем Любимовым по итогам встречи с представителями областного отделения Союза садоводов России.

В 2019 году вступает в силу новый федеральный закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, который предполагает новые правила для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Закон направлен на «создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства путем обеспечения коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, обеспечение ее гармоничного развития и освоения, представление интересов членов товарищества в отношении с третьими лицами, в том числе защиту их прав и законных интересов».

По словам Николая Любимова, принятые решения позволят устранить пробелы в системе управления, снять многие проблемы организационного плана, привести работу к единообразию. «Конечно, у людей сейчас возникает много вопросов в связи с принятием нового закона. И совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы граждане были хорошо информированы обо всех изменениях и владели ситуацией», – подчеркивает Николай Любимов.

В целях исполнения поручения губернатора состоялось заседание рабочей группы с участием представителей региональных министерств, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», ФБУ «Кадастровая палата», территориальных электросетевых организаций, областного отделения Союза садоводов России. В ходе работы были рассмотрены меры по вовлечению в оборот заброшенных земельных участков, вопросы оказания содействия товариществам в осуществлении передачи объектов электрохозяйства на баланс территориальных электросетевых организаций, ряд юридических аспектов нового закона, регулирующего деятельность садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

16 ноября эта тема подробно будет рассматриваться на семинаре рязанской «Школы садовода», который состоится в Доме общественных организаций.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 197 (5484) от 15 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Сохраним великое наследие
ДмитриЙ Медведев утвердил план развития объекта «Есенинская Русь» в Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
В соответствии с «дорожной картой»
оказывается помощь обманутым дольщикам
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
С высочайшим визитом
пребывает в регионе глава Российского Императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна
Вероника Шелякина
РВ ТВ
Коллективный разум
Телемедицина повышает защищенность пациентов и врачей
Димитрий Соколов
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Приоритетные задачи
Инвестиции в коммунальную отрасль набирают обороты
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Учатся животноводы
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
В последний путь
Рязань простилась с Героем Советского Союза, легендарным десантником Альбертом Евдокимовичем Слюсарем
Вячеслав Астафьев
Образование и Наука
Средство от «выгорания»
В Рязани проходит необычный конкурс педагогического мастерства
Татьяна Банникова
Актуально
Пирамиды расставили сети
В Интернете активизировались финансовые мошенники
Авторская колонка
Будьте взаимно вежливы
Ольга Драган
Культура
Десять лет в движении
В праздничном сезоне Губернский бал будет чествовать дебютантов и популяризировать народные танцы
Татьяна Клемешева
Общество
Новогодний подарок – чистота
Рязанцы смогут бесплатно получить во дворы контейнеры для раздельного сбора отходов
Татьяна Клемешева
Общество
При отсутствии фонарей
Полицейские изобличили злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений пожилых женщин на темных улицах и переулках Рязани
Вячеслав Астафьев
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы