Как решать проблемы садоводов

Об исполнении поручения губернатора

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области информирует о реализации задач, поставленных губернатором Николаем Любимовым по итогам встречи с представителями областного отделения Союза садоводов России.

В 2019 году вступает в силу новый федеральный закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, который предполагает новые правила для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Закон направлен на «создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства путем обеспечения коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, обеспечение ее гармоничного развития и освоения, представление интересов членов товарищества в отношении с третьими лицами, в том числе защиту их прав и законных интересов».

По словам Николая Любимова, принятые решения позволят устранить пробелы в системе управления, снять многие проблемы организационного плана, привести работу к единообразию. «Конечно, у людей сейчас возникает много вопросов в связи с принятием нового закона. И совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы граждане были хорошо информированы обо всех изменениях и владели ситуацией», – подчеркивает Николай Любимов.

В целях исполнения поручения губернатора состоялось заседание рабочей группы с участием представителей региональных министерств, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», ФБУ «Кадастровая палата», территориальных электросетевых организаций, областного отделения Союза садоводов России. В ходе работы были рассмотрены меры по вовлечению в оборот заброшенных земельных участков, вопросы оказания содействия товариществам в осуществлении передачи объектов электрохозяйства на баланс территориальных электросетевых организаций, ряд юридических аспектов нового закона, регулирующего деятельность садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

16 ноября эта тема подробно будет рассматриваться на семинаре рязанской «Школы садовода», который состоится в Доме общественных организаций.