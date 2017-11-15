оказывается помощь обманутым дольщикам

В текущем году завершено строительство шести проблемных многоквартирных домов. Ключи от квартир получили более 1250 семей. Так, на днях, в рамках исполнения поручений губернатора Николая Любимова, состоялась церемония вручения ключей собственникам квартир сданного в эксплуатацию дома №8 ЖК «Дядьково».

В этот день ключи от квартир получили первые пять семей. Их вручил министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов. Вместе с представителями администрации Рязанского района и подрядной организации, осуществлявшей достройку дома, министр осмотрел квартиры, побеседовал с участниками долевого строительства. В ближайшее время документы и ключи получат собственники всех квартир этого дома.

Введенный в эксплуатацию 48-квартирный дом № 8 – это третий дом из пяти недостроенных объектов ЖК «Дядьково». Полностью завершить строительство жилого комплекса в соответствии с «дорожной картой», утвержденной губернатором, планируется в первом полугодии 2018 года. Работы на двух оставшихся объектах ведутся в соответствии с графиком. В дальнейшем планируется также обеспечение микрорайона объектами социальной инфраструктуры.

Кроме того, по поручению главы региона Николая Любимова продолжается решение вопросов достройки других проблемных объектов. В целом в текущем году завершено строительство шести многоквартирных домов, где были нарушены сроки ввода объектов в эксплуатацию. Ключи получили более 1250 семей.