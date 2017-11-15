Приоритетные задачи

Инвестиции в коммунальную отрасль набирают обороты

Делегация Рязанской области приняла участие в семинаре, посвященном реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды». Семинар, организованный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при поддержке ПАО «Сбербанк», состоялся в Московской области. Делегацию Рязанской области возглавил заместитель председателя правительства региона Олег Харивский.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, проект по формированию комфортной городской среды назван приоритетным Президентом РФ. Михаил Мень особо подчеркнул необходимость активного вовлечения населения в программу благоустройства, в том числе посредством организации субботников, общественного контроля за проведением работ. «Важно, чтобы люди принимали самое активное участие в проекте. Тогда они по-другому будут относиться к объектам благоустройства. В разы снизятся акты вандализма, – сказал Михаил Мень. – Кроме того, в непосредственном взаимодействии с населением должна идти работа по выбору благоустраиваемых общественных пространств, определение их дизайн-макета. В настоящее время мы собрали лучшие практики муниципалитетов и разработали типовую модель благоустройства территорий, которая призвана помочь регионам в реализации проекта. Главная задача – за 5 лет изменить облики наших городов». В ходе семинара были рассмотрены вопросы создания комфортной городской среды, разработки правил благоустройства, информационного обеспечения всех этапов реализации приоритетных федеральных проектов на местах.

Участники семинара обсудили также вопросы модернизации ЖКХ. Особое внимание было уделено внедрению в регионах типового кредитного решения и применения инструментов массового привлечения инвестиций на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис отметил: «Сегодня инвестиции в коммунальную отрасль – один из самых стабильных и растущих сегментов государственно-частного партнерства, а разработанное совместно со Сбербанком коробочное кредитное решение гарантирует для всех участников сбалансированную модель распределения рисков. Важно, чтобы коллеги из регионов понимали все тонкости и нюансы такого кредитного решения – от этого напрямую зависит привлечение в ЖКХ еще больше заинтересованных инвесторов».

В рамках семинара речь также шла о предоставлении финансовой поддержки субъектам РФ на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, кадровой политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.