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Выпуск № 197 (5484)
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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Учатся животноводы

00:01 / Из официальных источников

Семинар «Племенные ресурсы и использование информационных технологий в племенном учете современного животноводства» организован региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с институтом повышения квалификации Рязанского агротехнологического университета имени П.А. Костычева для специалистов хозяйств и организаций, занимающихся племенным животноводством, представителей госплемслужбы области. Обучение проходит с 13 по 15 ноября на базе вуза. 16 ноября участники побывают в ООО им. Алексашина Захаровского района.

В рамках четырехдневного обучающего курса специалисты обсуждают вопросы нормативно-правового обеспечения и внедрения современных технологий для развития племенного молочного животноводства в области, практического применения информационных технологий в селекционном учете. В семинаре принимают активное участие представители Российской академии менеджмента в животноводстве и организаций, успешно занимающихся племенной работой в АПК.

По словам губернатора Николая Любимова, агропромышленный комплекс – один из самых сильных секторов экономики региона. Господдержка хозяйств, которые специализируются на животноводстве, составляет сегодня порядка 50% от общего объема поддержки АПК. Племенные хозяйства региона получили высшие награды по итогам всероссийской выставки «Золотая осень-2017». «Животноводство имеет большие перспективы в Рязанской области, оно должно развиваться обязательно. Приоритетом пользуются те предприятия, которые внедряют современные технологии», – отметил Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 197 (5484) от 15 ноября 2017 года
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