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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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В последний путь

00:01 / Общество
Рязань простилась с Героем Советского Союза, легендарным десантником Альбертом Евдокимовичем Слюсарем
Автор фото: Дмитрий Осинин | В последний путь
Фото: Дмитрий Осинин.

Церемония прощания с Героем Советского Союза, председателем Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, Почетным гражданином города Рязани, генерал-лейтенантом Альбертом Евдокимовичем Слюсарем прошла в музее истории воздушно-десантных войск.

Проститься с человеком, всю свою жизнь посвятившим ВДВ, прибыли его сослуживцы по Афганистану и боевым частям, которыми Альберту Евдокимовичу за годы службы довелось командовать. С 1984-го по 1995 годы он возглавлял Рязанское воздушно-десантное училище, выпускники которого прибыли на прощание со своим «батей» из разных городов страны. Тепло вспоминал о своем учителе Герой России, глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров.

– Я приехал поступать в училище в 1984 году, сразу после армии, – вспоминает Юнус-бек Евкуров. – С первого раза не смог поступить. Альберт Евдокимович посоветовал мне на год остаться в батальоне обеспечения или же через год снова приехать на экзамены. Я из Рязани уезжать не стал и устроился работать на обувную фабрику «Победа Октября». На второй год поступил. На мандатной комиссии Альберт Евдокимович меня узнал, сказал очень добрые слова. Вот так я стал десантником, и лично генерал Слюсарь принимал участие в моей судьбе.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков окончил РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова в 1983 году, то есть за год до того, как училище возглавил Альберт Слюсарь, но Андрей Николаевич неоднократно общался с Альбертом Евдокимовичем и очень ценит его за доброе и заботливое отношение к подчиненным.

– Это был действительно боевой, очень строгий командир, но в то же время – настоящий батя, потому что все, кому он помогал, все помнят о нем, – говорит командующий ВДВ Андрей Сердюков. – Приехали попрощаться с нашим боевым товарищем со всей страны. Мы скорбим и всегда будем помнить нашего генерала. Он навсегда останется в наших сердцах.

Проститься с Почетным гражданином города Рязани пришли руководители области и г. Рязани, сослуживцы и товарищи Альберта Евдокимовича, курсанты, сотни рязанцев.

– Я знаю по воспоминаниям курсантов и офицеров нашего десантного училища, насколько у Альберта Евдокимовича было честное и преданное отношение к делу, которым он занимался, – сказал заместитель председателя правительства области Сергей Самохин. – Ему доверяли все. Альберт Евдокимович, как родной отец, возглавлял региональный фонд поддер­жки Героев Советского Союза и Героев России. Я бывал там и видел, насколько человек отдавал всего себя, чтобы помочь матерям и вдовам погибших его товарищей. Благодаря таким военачальникам, преданным стране, своему народу, у нас молодые люди с желанием идут служить в армию. Мы совместно с руководством Министерства обороны России, командованием ВДВ, офицерами училища подумаем, как увековечить на рязанской земле имя этого замечательного человека.

После панихиды траурная процессия прошла по улицам города – от музея истории ВДВ до Скорбященского мемориального комплекса. Офицеры училища несли на подушечках награды Слюсаря. Похоронили Альберта Евдокимовича под залпы салюта.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 197 (5484) от 15 ноября 2017 года
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