С высочайшим визитом

пребывает в регионе глава Российского Императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна

Ее визит приурочен к 100-летию событий 1917 года, 100-летию возрождения Патриаршества в России и 400-летию со дня преставления святителя Феодорита, мощи которого пребывают в Свято-Троицком мужском монастыре Рязани. Именно он в 1613 году возглавил Великое посольство и благословил Михаила Феодоровича Романова на царствование.

Вчера на здании железнодорожного вокзала «Рязань-1» открыли мемориальную доску в память о посещении нашего города государем императором Николаем ll. Доска установлена по инициативе директора исторической библиотеки имени святителя Феодорита Рязанского Игоря Горшкова при поддержке регионального правительства, администрации Рязани, РЖД, общественности.

В церемонии открытия мемориальной доски приняла участие делегация Российского Императорского Дома во главе с Великой княгиней Марией Владимировной. Гостей приветствовал заместитель председателя правительства региона Сергей Филимонов.

– Во время визита в наш город императора Николая II его встречали тысячи рязанцев. Для многих из них это событие стало настоящим праздником. Открытие доски – не только дань уважения, но и призыв ко всем нам помнить историю своей Родины, чтобы быть настоящими патриотами Отечества, – говорит Сергей Филимонов.

– Радостно, что в вашем городе много исторических памятников. Наши дети должны знать и любить свою историю. Как говорил государь император Николай II, только любовь может победить зло, – говорит глава Российского Императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна.

Сразу после открытия мемориальной доски делегация отправилась в Рыбновский район, где в селе Житове на территории АПК «Русь» был заложен камень в основание будущей часовни в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Чин освящения закладного камня на месте строительства возглавил настоятель Иоанно-Богословского мужского монастыря игумен Исаакий (Иванов). Великая княгиня передала в дар будущей часовне икону Святых Царственных Страстотерпцев.

На родине Сергея Есенина в селе Константинове делегация Российского Императорского Дома посетила храм в честь Казанской иконы Божией Матери. В дар храму Великая княгиня передала список с иконы Богородицы «Феодоровская», которой был благословлен на царствование Михаил Федорович – основатель династии Романовых. В свою очередь настоятель храма протоиерей Александр Куропаткин подарил Великой княгине икону Казанской Божией Матери и книгу о Сергее Есенине.

Для гостей провели экскурсию в доме священника Иоанна Смирнова, который венчал родителей поэта и крестил Сергея Есенина. Затем Великая княгиня возложила цветы к памятнику поэта и посетила дом его родителей.

А днем ранее в областной библиотеке имени Горького состоялась встреча Великой княгини Марии Владимировны с общественностью региона. На встрече глава Российского Императорского Дома ответила на вопросы рязанцев. Собравшихся интересовало впечатление Великой княгини от Рязани, ее отношение к казачеству, его роли в истории, спрашивали о перспективах духовного развития России.

Во время встречи нескольким рязанцам Великая княгиня Мария Владимировна вручила награды Российского Императорского Дома: императорский орден Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, императорские медали «В память 400-летия Дома Романовых» и «Юбилей Всенародного Подвига». Среди награждаемых был и министр культуры и туризма региона Виталий Попов. Он удостоен императорской медали «В память 400-летия Дома Романовых».